За 2 месяца до крушения MH17 Украина предупреждала авиадиспетчера ЕС о возможніх угрозах в небе

За несколько месяцев до крушения рейса МН17 над Донетчиной украинская сторона предупреждала ЕС и Европейскую организацию по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) о том, что не могут обеспечить безопасность в своем воздушном пространстве в связи с российской агрессией. Об этом сообщает RTL Nieuws со ссылкой на ранее засекреченный отчет, представленный в мае 2014 года на Европейской конференции гражданской авиации.



По информации журналистов, Евроконтроль вместе с Украиной делали все возможное для дальнейшего облегчения воздушного движения в Азию через воздушное пространство Украины. Закрытие всего воздушного пространства не рассматривалось.



Отчет был составлен высокопоставленным чиновником Министерства инфраструктуры и водного хозяйства Нидерландов и передан Национальному координатору по безопасности и борьбе с терроризмом (NCTV).



Министерство безопасности и правосудия Нидерландов заявило, что информация, содержащаяся в отчете, касалась только полетов над Крымом.



Ранее власти Нидерландов утверждали, что не получали предупреждений о «конкретной угрозе» гражданской авиации в воздушном пространстве Украины.

«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур», сбили в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.



В марте 2020 года в Нидерландах начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 Малазийских авиакомпании.



Слушания проходят в отсутствие обвиняемых — трех граждан России и одного украинца — Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.



Международная следственная группа пришла к выводу , что комплекс «Бук», из которого сбили «Боинг», принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском Курске. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.



В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.