Кремль: Встрече Путина с Зеленским препятствует отказ Киева говорить с «Л-ДНР»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что организации возможной встречи президента РФ Владимира Путина с лидером Украины Владимиром Зеленским препятствует нежелание Киева выполнять Минские договоренности. Об этом передает ТАСС.



«И здесь камень преткновения какой? Мы находимся в ситуации, когда работа по реализации минского комплекса мер зашла в тупик. Украина не хочет выполнять минские договоренности, Украина хочет минские договоренности заменить чем-то еще, не называя это своими словами. И, помимо этого, также не хочет выполнять, например, договоренности, которые в Париже были достигнуты уже <...> три года [назад]», — заявил Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».



Одним из камней преткновения является нежелание РФ признавать себя стороной конфликта. Кремль продолжает настаивать, что на Донбассе происходит «внутриукраинский конфликт».



«И, конечно же, он может решаться только если украинцы там и там начнут говорить друг с другом», — заявил представитель Кремля, подразумевая переговоры Киева с группировками «ДНР/ЛНР».



Он предложил дождаться результатов выборов в ФРГ, когда будет определено, кто займет место канцлера, чтобы понять, какую политику будет проводить Германия по украинскому урегулированию. «Посмотрим, что будет. Преемственность германской дипломатии хорошо известна», — сказал Песков, вновь добавив, что минские договоренности имеют «предельную конкретность».

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