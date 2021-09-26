Расизм на матче «Донбасса»: Хоккеиста «Кременчуга» удалили за жест сопернику

В матче 4-го тура Украинской хоккейной лиги между «Кременчугом» и «Донбассом» произошел скандал.



Форвард «Кременчуга» Андрей Денискин продемонстрировал расистский жест в отношении игрока «Донбасса» афроамериканца Джалена Смерека на 36-ой минуте игры. Денискин изобразил поедание банана.

Хоккеист «Кременчуга» был наказан удалением до конца игры, однако его ждут дополнительные санкции.



На сайте лиги сообщили, что против Денискина будет открыто дисциплинарное производство.



«Донбасс» призвал дисциплинарный комитет к «строжайшему из возможных наказаний» для игрока «Кременчуга».



Сам Денискин принес извинения за свой поступок. «Я уважаю всех людей независимо от их расовой или национальной принадлежности», — подчеркнул он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Аndrey Deniskin (@a.deniskin11)



Игра завершилась победой «Кременчуга» со счетом 3:2.