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Жители ОРДЛО могут получить «пакет малыша» — порядок действий

27 сентября 2021, 20:47

Жители ОРДЛО могут получить «пакет малыша» — порядок действий

Жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) могут получить государственную помощь при рождении ребенка — «пакет малыша». Об этом рассказала юрист, заместитель директора Правобережного киевского местного центра по предоставлению бесплатной правовой помощи Елена Маньковская, передает «Дом».

Получить «пакет малыша» — можно в первые часы жизни ребенка непосредственно как в государственных, так и в частных роддомах, или в других медицинских учреждениях. Для этого необходимо обратиться к администрации медучреждения с просьбой предоставить такой «пакет малыша».

«Пакет малыша» может получить мать, отец, усыновитель, законный представитель, опекун или органы опеки.

Также законодательно предусмотрено, что «пакет малыша» может получить мать, которая родила ребенка за пределами медицинского учреждения.

В случае, если в медучреждении, где пребывала роженица, нет «пакета малыша», то она получает справку о том, что она не получала «пакет малыша» во время выписки из роддома. Эта справка необходима для дальнейшего обращения в органы социальной защиты.

Если ребенок родился с 24 ноября по 1 июля 2021 года, в данном случае родители могут получить денежную помощь за натуральный «пакет малыша» только в том случае, если в медучреждении, где был рожден ребенок, «пакеты малыша» отсутствуют.

На детей, которые родились с 1 июля 2021 года, родители на собственный выбор могут получить или денежную компенсацию, или натуральный «пакет малыша».

Если ребенок родился с 24 ноября 2020 года по 31 декабря 2020 года, сумма выплаты составляет 5 577 грн. Сумма выплаты с сегодняшнего момента и до конца года составляет 6 300 грн.

«Разница заключается в том, что "пакет малыша" — это три размера прожиточного минимума для ребенка в возрасте до 6 лет. Этот прожиточный минимум устанавливается каждый год в Законе Украины "О государственном бюджете", где четко указывается, в какие периоды какой размер социальной помощи определяется на ребенка в возрасте от 0-6 и от 6 до 18 лет», — поясняет Маньковская.

Для получения этой денежной компенсации мать или отец ребенка должны оформить специальную карточку в отделении «ПриватБанка» с назначением «Пакет малыша» и обратиться в органы соцзащиты по месту их пребывания или по месту их регистрации. Необходимо предоставить:

-заявление;
-свидетельство о рождении ребенка;
-медицинскую справку о рождении ребенка;
-документ из медучреждения о том, что они не получали «пакет малыша»;
-паспорт;
-ИНН код.
Органы соцзащиты открывают счет, перечисляют денежные средства и мать в течение года имеет право использовать эти денежные средства.

«Просто использовать эти денежные средства на какие-то любые наши нужды, мы не можем. Там есть четкий перечень магазинов и четкий перечень товаров. Это, в основном, все детские товары, на которые мы можем потратить эти денежные средства. Потратить мы их должны в течение года, иначе эти денежные средства блокируются и мы больше не сможем ими воспользоваться», — резюмировала Елена Маньковская.

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