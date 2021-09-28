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Резников заявил о подготовке «нормандского» саммита с новым канцлером Германии

28 сентября 2021, 09:17

Резников заявил о подготовке «нормандского» саммита с новым канцлером Германии

Украина, Германия и Франция обсуждают возможность проведения саммита в Нормандском формате при участии нового канцлера ФРГ. Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.

«Мы проговаривали не только саммит в Берлине при участии федерального канцлера госпожи [Ангелы] Меркель. Но и возможность следующего саммита в Париже при участии нового канцлера Германии», — рассказал Резников в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

По его словам, у украинской стороны есть понимание, что Германия и Франция готовы к саммиту.

«Это подтвердила немецкая и французская сторона. Они готовы к встрече и готовы сделать все, путем двусторонних переговоров с главой Кремля [Владимиром Путиным], чтобы пригласить его на этот саммит в Берлине», — сказал Резников.

Вице-премьер добавил, что обсуждалась и повестка дня «нормандской» встречи. Одна из основных тем — выполнение договоренностей, достигнутых во время саммита 2019 года в Париже.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина работает над тем, чтобы саммит лидеров Нормандского формата по урегулированию ситуации на Донбассе состоялся до окончания каденции канцлера Германии Ангелы Меркель.

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