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Ермак: Украина хочет провести Нормандский саммит до ухода Меркель с поста канцлера

27 сентября 2021, 23:27

Ермак: Украина хочет провести Нормандский саммит до ухода Меркель с поста канцлера

Украина работает над тем, чтобы саммит лидеров стран Нормандской четверки по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе состоялся до окончания каденции федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак. Об этом передает «Интерфакс-Украина».

«Продолжаются консультации в Нормандском формате, как видеоконференции, так и реальные встречи между сторонами ... Мы сегодня работаем над тем, чтобы встреча лидеров Нормандского формата состоялась еще до окончания каденции Меркель. И мы считаем, что это было бы очень справедливо, потому что она действительно очень много для этого сделала. У нас сегодня есть только два свидетеля, которые помнят и присутствовали во время подписания Минских соглашений, потому для нас очень важно, чтобы такая встреча состоялась в ближайшее время», — заявил Ермак в эфире телеканала «ICTV» в понедельник.

По словам Ермака, президент Украины Владимир Зеленский также призвал российского президента к прямым переговорам.

«Это важно, чтобы переговоры состоялись. Но официальных лиц России постоянно не устраивает повестка дня. Но, если есть желание прекратить войну, надо садиться и разговаривать», — сказал Ермак

Он отметил, что Украина выступает против замороженного конфликта на Донбассе.

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