МИД Украины и Венгрии вызывают послов друг друга из-за соглашения Будапешта с «Газпромом»

Будапешт вызвал посла Украины в Венгрии после критики украинской стороной соглашения с российским «Газпромом» о поставках газа в обход Украины.



Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.



Позицию Украины он считает серьезным нарушением суверенитета и интересов национальной безопасности Венгрии.



«Этот шаг недружественный после множества субсидий (ИВЛ, медицинское оборудование, уход за солдатами, отдых детей, финансирование инвестиций), которые Украина получила от нас ... Сейчас мы обратились к послу Украины в МИД», — отметил Сиярто.



Он подчеркнул, что украинцы не могут указывать Венгрии, с кем заключать контракты. Соглашение с «Газпромом» Сиярто считает выгодным.



В свою очередь украинская сторона вызывает посла Венгрии в Киеве.



«МИД Украины аналогично приглашает посла Венгрии в Киеве, чтобы донести нашу принципиальную позицию: транспортировка газа в обход Украины подрывает национальную безопасность нашего государства и энергетическую безопасность Европы, а новое соглашение Венгрии с "Газпромом" наносит серьезный удар украинско-венгерским отношениям», — приводит слова спикера министерства иностранных дел Украины Олег Николенко «Интерфакс-Украина».

Контракт «Газпрома» с венгерским энергохолдингом MVM будет действовать 15 лет и предусматривает ежегодную поставку 4,5 миллиарда кубометров газа: 3,5 миллиарда через Сербию, а остальные — через Австрию. Объемы поставок топлива могут пересмотреть через 10 лет. Украина рискует потерять миллионы долларов из-за прекращения транзита через свою территорию.



МИД Украины назвал решение Венгрии «исключительно политическим» и «экономически необоснованным». Киев намерен обратится в Европейскую комиссию для оценки соответствия контракта европейскому праву.