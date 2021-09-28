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Боевики ранили еще одного военного на Донбассе

28 сентября 2021, 14:24

Боевики ранили еще одного военного на Донбассе

Боевики открыли огонь вблизи Павлополя в Донецкой области, в результате чего ранение получил украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

«Вблизи Павлополя, утром, российско-оккупационные войска задействовали автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие», — сказано в сообщении.

Состояние здоровья военного удовлетворительное.

ВСУ стреляли в ответ на обстрелы боевиков.

С начала суток, 28 сентября, боевики три раза нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов вблизи Крымского на Луганщине огнестрельное ранение получил военный.

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