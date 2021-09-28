Боевики ранили еще одного военного на Донбассе

Боевики открыли огонь вблизи Павлополя в Донецкой области, в результате чего ранение получил украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



«Вблизи Павлополя, утром, российско-оккупационные войска задействовали автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие», — сказано в сообщении.



Состояние здоровья военного удовлетворительное.



ВСУ стреляли в ответ на обстрелы боевиков.



С начала суток, 28 сентября, боевики три раза нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов вблизи Крымского на Луганщине огнестрельное ранение получил военный.