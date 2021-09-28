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В Минсоцполитики рассказали о повышении пенсий в 2022 году

28 сентября 2021, 20:55

В Минсоцполитики рассказали о повышении пенсий в 2022 году

Правительство планирует продолжить поэтапное повышение пенсий в следующем году. Об этом сообщила министр социальной политики Украины Марина Лазебная в ходе пресс-конференции во вторник.

Она рассказала, что в 2022 году минимальная выплата для пенсионеров старше 70 лет при наличии страхового стажа 35 лет у мужчины и 30 лет у женщины будет не меньше, чем 3000 грн.

«Во-первых, с 1 марта пройдет индексация пенсий. И я надеюсь, что в 2022 году она состоится для всех без исключения пенсионеров по одинаковым правилам. Во-вторых, реализация президентской программы возрастных доплат к пенсиям, которой мы последовательно охватываем людей от 70 лет, дает нам возможность выйти на новую минимальную пенсионную гарантию», — пояснила Лазебная.

Министр также отметила, что в этом году были повышены все страховые пенсии, это коснулось 10,3 млн пенсионеров.

По ее словам, с 1 марта пенсии выросли в результате индексации, с 1 июля — в связи с повышением прожиточного минимума и установлением доплаты к пенсиям, которые не индексировались в течение предыдущих двух лет.

«Также с 1 июля до 2000 гривен мы повысили военным пенсии, которые не увеличивались с 2018 года. А еще — на 2000-2500 гривен выросли пенсии людей с инвалидностью, пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС», — сказала глава Минсоцполитики.

Она также напомнила, что уже с 1 октября доплаты к пенсии начнут получать люди в возрасте 75-80 лет в рамках расширения «возрастной линейки» доплат, инициированной президентом Украины, а с 1 декабря пенсии возрастут в связи с увеличением прожиточного минимума. В результате увеличения минимальной зарплаты до 6500 грн минимальная пенсия для людей старше 65 лет при наличии полного страхового стажа увеличится до 2600 грн.

Лазебная добавила, что уже с середины 2022 года пенсий меньше 2000 грн в стране не будет.

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