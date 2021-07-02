На Донетчине с 1 июля повысили пенсии почти 400 тысячам человек

С 1 июля пенсионерам Донетчины пересчитали размеры выплат в связи с увеличением прожиточного минимума. Повышение коснулось почти 400 тысяч пенсионеров, сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.



«Перерасчет проведен в автоматизированном режиме 665,6 тыс. пенсионеров области. Размер пенсии увеличен 398,1 тыс. человек, при этом средний размер увеличения пенсий составил 51,62 грн», – уточнили в областном управлении ПФУ.



Также сообщается, что вследствие увеличения прожиточного минимума выросли:



– минимальные пенсии (с 1769 грн до 1854 грн);



– минимальные размеры пенсий лиц с инвалидностью вследствие войны и участников боевых действий;



– выплаты ветеранам войны;



– выплаты жертвам нацистских преследований;



– минимальные размеры пенсий лицам, которые получили инвалидность в связи с Чернобыльской катастрофой и лицам с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;



– минимальные размеры пенсии шахтерам, на которых распространяется действие Закона Украины «О повышении престижности шахтерского труда»;



– доплаты к пенсии за каждый полный сверхнормативный год страхового стажа неработающим лицам (женщинам более 30 лет, мужчинам – 35 лет, а для пенсий, назначенных до 1 октября 2011 года, – 20 и 25 лет соответственно);



– надбавки к пенсии за особые заслуги перед Украиной;



– надбавки донорам.



После перерасчета максимальный размер пенсии установлен на уровне 18 540 грн.



Также с 1 июля получили доплату в 100 грн к пенсии 12,1 тыс. пенсионеров Донецкой области, которым пенсия назначена в 2019-2020 годах и они не попали под перерасчет в этом году.