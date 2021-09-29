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Бухгалтера компании, поставлявшей «ДНР» сжиженный газ, осудили за финансирование терроризма

29 сентября 2021, 13:28

Бухгалтера компании, поставлявшей «ДНР» сжиженный газ, осудили за финансирование терроризма

Селидовский городской суд Донецкой области вынес приговор бухгалтеру компании, которая поставляла сжиженный газ на контролируемую группировкой «ДНР» территорию. Женщину признали виновной в финансировании терроризма по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах, передает «Судебный репортер».

Женщина работала бухгалтером ООО «Рост», которое не было зарегистрировано на территории Украины и работало в неподконтрольных правительству районах Донецкой области. Компания закупала сжиженный газ в России и продавала его в ОРДО, платя «налоги» группировке «ДНР».

«В период 2015-2017 годов автомобили-газовозы наполнялись сжиженным газом на станциях ООО "Северная Пальмира", ООО "Транс Ойл", ООО "ЛК-Драйв", ООО "ПКП "Гринас", расположенных в РФ в городах Ночеркасск, Батайск, Красный Сулин и др. Затем машины пересекали закрытый участок государственной границы Украины в пункте пропуска "Успенка – Матвеев Курган" таможенного поста "Амвросиевка", въезжая с территории РФ на временно оккупированную территорию Украины. После растаможивания сжиженный газ на временно оккупированной территории Донецкой области реализовывался юридическим и физическим лицам, которые покупали его у ООО "Рост"», — говорится в материалах дела.

Женщина вела первичную документацию ООО «Рост», а также проводила платежи, сдавала отчетность в так называемые «органы статистики», «налоговые органы» «ДНР» и т.п. В месяц ей платили 20 000 российских рублей.

Следствие установило, что в период 2015-2017 годов ООО «Рост» перечислило «налогов», сборов и платежей, а также банковской комиссии «госорганам» «ДНР» на сумму 53 миллиона российских рублей, что на даты оплаты и списания составило 21 млн гривен.

Обвиняемая заключила с прокурором соглашение о признании виновности. Правоохранители считат, что эта женщина не была организатором преступления и активно способствовала следствию, в частности, рассказала о незаконной схеме работы компании и об остальных участниках преступной группы, которые находятся на неподконтрольной власти Украины территории.

Суд назначил женщине 5 лет лишения свободы, освободив ее от отбывания наказания с испытательным сроком 3 года.

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