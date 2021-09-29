В Украине построят центр по обслуживанию и ремонту турецких беспилотников «Байрактар»

Министерство обороны Украины и компания Bayraktar Savunma подписали меморандум, согласно которому будет построен совместный центр по обслуживанию и ремонту турецких беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



С украинской стороны документ подписал министр обороны Андрей Таран, с турецкой — генеральный директор компании Bayraktar Халук Байрактар.



В связи с подписанием меморандума президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за поддержку реализации этого проекта.



«Это большой реальный шаг вперед. Благодарен президенту Эрдогану. Это реальная поддержка суверенитета и независимости Украины», — отметил Зеленский.



Согласно документу, Bayraktar построит на землях вблизи Василькова, принадлежащих Минобороны Украины, центр по обслуживанию, текущему ремонту, модернизации беспилотных летательных аппаратов компании. Также в центре будет осуществляться обучение и подготовка персонала, который будет работать с этими БПЛА. Как планируется, впоследствии в Украине будет построен ряд таких центров.



По информации Минобороны, следующим этапом будет налаживание украинско-турецкого производства БПЛА. Bayraktar планирует инвестировать собственные средства в строительство в Украине завода по изготовлению беспилотников, где будут работать украинские специалисты.

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