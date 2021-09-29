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Россия против использования Украиной турецкого вооружения на Донбассе

29 сентября 2021, 15:02

Россия против использования Украиной турецкого вооружения на Донбассе

В Кремле обеспокоены темой военно-технического сотрудничества Украины и Турции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не хотела бы, чтобы турецкое вооружение использовалось на Донбассе, передает ТАСС.

Представитель Кремля снова представил ситуацию как «внутренний конфликт» Украины, в ходе которого могут быть применены турецкие «Байрактары».

«Безусловно, [эта тема] важна. Вы знаете, что Украина — страна, которая имеет внутренние конфликты на юго-востоке. Конечно, нам не хотелось бы, чтобы подобные системы вооружений, скажем так, горячими головами использовались для нанесения ударов по собственным гражданам Украины», — заявил Песков.

Сегодня в Сочи проходят переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который прибыл в РФ с однодневным рабочим визитом.

Укрина закупила турецкие беспилотники «Байрактар», которые пока используются как сдерживающий Россию фактор. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, при нарастании агрессии их могут применить в целях обороны.

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