Россия против использования Украиной турецкого вооружения на Донбассе

В Кремле обеспокоены темой военно-технического сотрудничества Украины и Турции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не хотела бы, чтобы турецкое вооружение использовалось на Донбассе, передает ТАСС.



Представитель Кремля снова представил ситуацию как «внутренний конфликт» Украины, в ходе которого могут быть применены турецкие «Байрактары».



«Безусловно, [эта тема] важна. Вы знаете, что Украина — страна, которая имеет внутренние конфликты на юго-востоке. Конечно, нам не хотелось бы, чтобы подобные системы вооружений, скажем так, горячими головами использовались для нанесения ударов по собственным гражданам Украины», — заявил Песков.



Сегодня в Сочи проходят переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который прибыл в РФ с однодневным рабочим визитом.

Укрина закупила турецкие беспилотники «Байрактар», которые пока используются как сдерживающий Россию фактор. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, при нарастании агрессии их могут применить в целях обороны.