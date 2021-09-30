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В Донецкой области – более 700 заражений ковидом за сутки

30 сентября 2021, 10:05

В Донецкой области – более 700 заражений ковидом за сутки

За минувшие сутки, 29 сентября, в Донецкой области выявили 739 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли семь человек.

За все время исследований на подконтрольной Украине части Донетчины диагностировали 101 266 заболевших COVID-19. Из них 92 788 человека выздоровели, а 2 615 человек умерли.

За среду, 29 сентября, в Украине выявили 11 757 новых случаев заражения коронавирусом, что на 2 091 случая больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 3 839 пациентов, а 194 человека умерли.

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