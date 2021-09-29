Украина приблизилась к 10 тысячам случаев коронавируса за сутки

За вторник, 28 сентября, в Украине выявили 9 666 новых случаев заражения коронавирусом, что на 3 114 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровел 3 281 пациент, а 217 человек умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 411 622 человека. Из них выздоровели 2 251 352 пациента, а умерли 56 080 человек.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (976), Днепропетровской (787), Донецкой (699), Одесской (662) и Запорожской (592) областях.



Вчера провели 92 829 тестирований на коронавирус.

Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 декабря.



«Желтый» уровень карантина на всей территории Украины ввели с 23 сентября.