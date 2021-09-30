Зеленский: Тарифы на тепло и горячую воду не будут повышаться до конца отопительного сезона

Правительство, НАК «Нафтогаз Украины» и местные власти подпишут меморандум, согласно которому в этом отопительном сезоне не будут повышаться тарифы на тепло и горячую воду для населения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе заседания президиума Конгресса местных и региональных властей.



Он отметил, что в этом году вопрос тарифов — это особый для всех вызов из-за рекордного роста цены на газ, которая в Европе впервые пересекла отметку в 1000 долларов за 1 тысячу кубометров.



«Для нашей страны вопрос тарифов каждый год важен, но в этом году он является очень непростым и может потребовать острого и сложного решения. Поэтому по моему поручению Кабинет министров Украины, госкомпания "Нафтогаз", Ассоциация городов Украины, палата местных властей нашего Конгресса провели большую, сложную работу, и сегодня уже можно сказать, что эта работа была с очень неплохим результатом», — сказал Зеленский.



Он сообщил, что сегодня между правительством, НАК «Нафтогаз Украины», Ассоциацией городов Украины и Конгрессом местных и региональных властей будет подписан меморандум, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду для населения не будут расти.



«Я считаю, что это большая победа. Несмотря на любые рыночные изменения, колебания, давление других государств, европейскую цену на газ... Я хотел бы, чтобы мы имели меморандум не на один, а на три следующих года, чтобы не было сюрпризов для граждан Украины», — подчеркнул президент.



По его словам, в рамках меморандума все громады получат ресурс больше 11 миллиардов гривен благодаря увеличению доли налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на 4%.



«Это и есть показатель того, что в Украине происходит децентрализация», — добавил Зеленский.