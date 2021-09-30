Украина в ТКГ поддержала возвращение к очному формату переговоров, но не в Минске

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу поддержала возможность возврата к очному формату встреч при условии, что они будут проходить не в Минске. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Андрей Костин, передает «Интерфакс-Украина».



По его словам, ключевым моментом является конфиденциальность переговоров.



«Наши консультации с марта прошлого года проходят в формате видеоконференции. То есть, на экране находится человек, а рядом с ним еще двое. Тем более, никто же из нас не знает, кто еще в действительности за экраном находится. Это к вопросу о конфиденциальности переговорного процесса. Именно поэтому украинская делегация и поддержала возможность возврата к очным встречам», — пояснил Костин.



Он отметил, что сейчас уже идут соответствующие консультации, но речи о возврате к очным встречам в Минске нет.



«Единственная наша позиция — должна быть обеспечена безопасность всех участников, независимость и конфиденциальность прохождения этой процедуры. Поэтому мы, безусловно, не рассматриваем Минск как место для проведения очных консультаций. Но мы готовы рассмотреть другие локации», — сказал Костин.

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