Более 80 тысяч переселенцев нуждаются в жилье: Резников рассказал о жилищных программах для ВПЛ

На сегодня более 80 тысяч внутренне перемещенных лиц в Украине нуждаются в обеспечении жильем. Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в ходе международного форума «Внутреннее перемещение в Украине: современные вызовы и перспективные решения».



Он отметил, что около 20 тысяч переселенцев зарегистрировались в программе льготных ипотечных кредитов, и в правительстве рассматривают разные варианты обеспечения ВПЛ жильем.



«В прошлом году впервые с 2014 года введена компенсация гражданам за разрушенное жилье. В этом году ее получат около 300 семей. По сравнению с прошлым годом, в 2021 году в 6 раз (с 20 млн до 125 млн гривен) увеличен объем финансирования на приобретение временного жилья для ВПЛ. Это 325 объектов. Хочу подчеркнуть: только за этот один год будет приобретено столько жилья, как за прошедшие четыре года. В последующие годы мы будем увеличивать эту субвенцию», — перечислил Алексей Резников.



Он также напомнил, что совместно с правительством Германии начата программа предоставления льготных ипотечных кредитов на 20 лет для ВПЛ с годовой ставкой 3%. В этом году ожидается, что кредиты получат 360 семей.



Кроме того, было подписано Рамочное соглашение между правительствами Украины и Турции о строительстве 500 квартир в Херсоне, Николаеве и Киеве до 2024 года.



Также Резников добавил, что подписан трехсторонний меморандум между Международной организацией по миграции и городами Северодонецк и Краматорск, благодаря которому будет привлечено 22,1 млн евро на строительство и приобретение квартир для ВПЛ в этих городах. К 2025 году будет построено и приобретено около 560 квартир.



«То есть за счет различных инструментов жилищные проблемы в этом году решит около 1000 семей ВПЛ. Это та планка, которую мы достигли и готовы держать в последующие годы. С одной стороны — это огромный прорыв. С другой — это чуть больше 1% от заявленных потребностей, которые в реальности еще больше, ведь возвращаются на временно оккупированные территории преимущественно именно из-за отсутствия жилья», — заключил вице-премьер.