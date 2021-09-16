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Соцвыплаты и покупка жилья. Что в проекте госбюджета-2022 предусмотрено для переселенцев

16 сентября 2021, 20:32

Соцвыплаты и покупка жилья. Что в проекте госбюджета-2022 предусмотрено для переселенцев

Финансирование жилищных программ для ветеранов и переселенцев будет существенно увеличено, в проекте государственного бюджета на 2022 год на эти программы предусмотрено более 3 млрд гривен. Об этом сообщил глава Всеукраинской ассоциации переселенцев Руслан Калинин.

«Наибольшая статья в бюджете предусмотрена на финансирование покупки жилья для АТО/ВПЛ. И это 3 млрд. 263 тыс. грн. Вопрос действительно важный и ждет решения уже 7 лет», — отметил он.

Калинин также рассказал, сколько средств предусмотрено на программы для переселенцев.

Минреинтеграции:
— на политзаключенных — почти 48 млн. грн;
— противоминная деятельность — 15 млн. грн;
— компенсация за разрушенное жилье — 80,8 млн. грн;
— обеспечение информационного суверенитета Украины, развитие языков коренных народов, проживающих на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополь, и финансовая поддержка системы государственного иновещания Украины — 362,6 млн. грн;
— обеспечение условий въезда и выезда лиц на временно оккупированные территории Украины — 192,7 млн. грн;
— мероприятия по созданию систем и баз данных по вопросам реинтеграции — 5 млн. грн;
— обеспечение реинтеграции молодежи из ОРДЛО и Крыма — 93,78 млн. грн.;
— субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по поддержке территорий, подвергшихся негативному влиянию в результате вооруженного конфликта на востоке Украины — 125 млн. грн.

Минсоцполитики:
— программы социальных выплат переселенцам на компенсацию аренды жилья и коммунальных услуг — 3,051 млрд. грн.

Минрегион:

«И тут пока у нас плохие новости. Не заложено ни копейки на программу "Доступное жилье" и программу "Ипотека под 3% для ВПЛ и АТО". Cобственно, как в 2020 и 2021гг», — сообщил Калинин.

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