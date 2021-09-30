«ДНР» решила начать отопительный сезон

Глава «ДНР» Денис Пушилин поручил включить отопление в больницах и жилых домах на подконтрольной группировке территории, сообщает его пресс-служба.



Вопрос рассматривался сегодня на совещании с главами городов и районов.



Как заверил «министр строительства и ЖКХ» Сергей Наумец, жилые дома готовы к отопительному сезону на 99%, объекты социальной сферы — на 97,5%.



Генеральный директор «Донбасстеплоэнерго» Алексей Цюпка, в свою очередь, сообщил, что котельные готовы к запуску в любое время.



По итогам совещания Пушилин распорядился запустить теплоснабжение в больницах и жилых домах, «чтобы избежать простудных заболеваний и распространения коронавируса».



Алексей Цюпка отметил, что с 1 октября начнется запуск котельных, и на это может уйти несколько дней.