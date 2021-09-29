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Не носят маски, а выборы не при чем: «ДНР» обвиняет население в резком росте ковида

29 сентября 2021, 20:16

Не носят маски, а выборы не при чем: «ДНР» обвиняет население в резком росте ковида

В группировке «ДНР» считают, что рост заболеваемости коронавирусом на подконтрольной ей территории провоцируют люди, которые не соблюдают противоэпидемические меры. Об этом шла речь на совещании главы «ДНР» Дениса Пушилина по вопросам текущей эпидемической ситуации.

И.о. «министра здравоохранения» Александр Оприщенко отметил, что, несмотря на принятые изменения в «указ» «О введении режима повышенной готовности», мониторинг за его исполнением не осуществляется, и «люди продолжают посещать торговые центры, ездить в общественном транспорте без средств защиты».

После его доклада Пушилин сделал вывод, что «чиновники» и медики делают «максимум возможного», а меры нужно принимать для контроля соблюдения жителями ограничений.

«Я так понимаю, что здесь делается максимум возможного. Тогда нам остается сконцентрировать свое внимание и усилия над тем, чтобы контролировалось исполнение жителями соответствующего указа об ограничениях, к которым мы вынуждены прийти», – цитирует Пушилина его пресс-служба.

При этом глава «ДНР» предложил главврачам ковидных баз озвучить проблемные вопросы и поделиться своими предложениями, как снизить рост заболеваемости коронавирусом. Как сообщается, были названы проблемы кадрового голода, устаревшего транспорта для перевозки кислородных баллонов, также было предложено включить отопление зданий больниц.

Подытоживая, Пушилин подчеркнул, что необходимо «усилить контроль за выполнением указа о введении режима повышенной готовности и обеспечением медицинских учреждений всем необходимым».

Однако в группировке «ДНР» умалчивают о том, как повлияли массовые предвыборные мероприятия «Единой России» и многотысячные перевозки на голосование в Ростовскую область на резкий скачок заболеваемости коронавирусом в ОРДО.

В частности, в конце августа «ДНР», несмотря на опасную ситуацию с распространением инфекции, проводила концерты ко Дню города Донецка и Дню шахтера, в начале сентября прошли массовые митинги ко Дню освобождения Донбасса от немецких войск в 1943 году, а также проводилось множество различных форумов (молодежный форум «Море-Лес» и проч.).

Кроме того, вакцины от коронавируса для большинства жителей ОРДО остаются недоступны. А КПВВ группировка не открывает осознанно и не дает людям возможность вакцинироваться на подконтрольной Украине территории. В то же время из-за закрытых КПВВ длительные поездки из ОРДО через Россию, которые занимают более суток, тоже создают дополнительный риск распространения коронавируса, но об этом в «ДНР» речь не идет. 

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