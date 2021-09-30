В сентябре ситуация с безопасностью на Донбассе ухудшилась: число обстрелов и жертв достигло самого высокого показателя с июля 2020 года. Об этом сообщил специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Микко Киннунен по итогам заседания ТКГ 29 сентября.



«Ситуация в области безопасности нестабильна: в сентябре в среднем регистрируется более 250 нарушений режима прекращения огня в день. Особую озабоченность вызывает большое количество жертв среди гражданского населения в результате обстрелов и стрельбы. В сентябре 2021 года эти цифры достигли самого высокого показателя с июля 2020 года, когда были приняты меры по прекращению огня», — отмечается в сообщении.



Также Киннунен проинформировал, что за последние две недели свобода передвижения СММ ОБСЕ была нарушена 39 раз, из которых 31 — в ОРДО, 6 — в ОРЛО и 2 — в подконтрольных Украине районах. Другим препятствием для работы наблюдателей ОБСЕ являются продолжающиеся обстрелы беспилотников миссии и глушение их сигнала.

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