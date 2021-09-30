Ипотека под 3%: Только треть переселенцев-победителей второго отбора смогли получить кредиты

Из 150 победителей второго отбора по программе льготной ипотеки для переселенцев деньги получили или находятся в процессе получения только 53 семьи. Об этом сообщил председатель Всеукраинской ассоциации переселенцев Руслан Калинин в Facebook.
Он напомнил, что второй рандомный отбор по программе «Ипотека для переселенцев под 3%» состоялся 31 августа.
Калинин привел предварительную статистику по выданным кредитам и израсходованным средствам:
«Ориентировочная дата третьего рандомного отбора — середина октября», — добавил Калинин.