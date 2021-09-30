Ипотека под 3%: Только треть переселенцев-победителей второго отбора смогли получить кредиты

Из 150 победителей второго отбора по программе льготной ипотеки для переселенцев деньги получили или находятся в процессе получения только 53 семьи. Об этом сообщил председатель Всеукраинской ассоциации переселенцев Руслан Калинин в Facebook.



Он напомнил, что второй рандомный отбор по программе «Ипотека для переселенцев под 3%» состоялся 31 августа.



Калинин привел предварительную статистику по выданным кредитам и израсходованным средствам:

выдано 37 кредитов на общую сумму 43,3 млн грн;

в процессе выдачи — 16 кредитов;

отказались от участия в программе 18 семей;

не подали документы или было отказано в получении кредита 79 семьям.

«Ориентировочная дата третьего рандомного отбора — середина октября», — добавил Калинин.