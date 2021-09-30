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Арахамия: Разумков должен уйти, он больше не «слуга народа»

30 сентября 2021, 23:39

Арахамия: Разумков должен уйти, он больше не «слуга народа»

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков должен уйти, если у него есть разногласия с монобольшинством партии. Об этом заявил глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире программы «Народ против» на телеканале «Украина 24».

«Кресло спикера фактически принадлежит "Слуге народа" по состоянию на сейчас. Действующий спикер был делегирован туда от "Слуги народа"... Если человек больше не "слуга народа", не совпадают у него мысли со "Слугой народа", тогда он просто будет заменен, как и другие должности, например, в Кабинете министров», — сказал Арахамия.

Ранее сообщалось, что Арахамия запросил подписные листы для снятия Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

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