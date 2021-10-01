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Мобильный оператор «ДНР» перенес повышение тарифа

01 октября 2021, 10:07

Мобильный оператор «ДНР» перенес повышение тарифа

Мобильный оператор группировки «ДНР» «Феникс» временно отменил повышение платы за пользование тарифами «Народный» и «Народный интернет» с 1 октября. В сообщении на сайте оператора говорится, что сроки подорожания перенесены «по техническим причинам».

«О дате вступления в силу новых условий пользования тарифами будет сообщено дополнительно, до момента оповещения они остаются прежними», – сообщил «Феникс».

Пока тарифы «Народный» и «Народный интернет» являются самыми дешевыми в линейке «Феникса».

«Феникс» был запущен «ДНР» в 2015 году. Работает на захваченных мощностях украинских операторов «Киевстар» и Lifecell.

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