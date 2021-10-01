Мобильный оператор «ДНР» перенес повышение тарифа

Мобильный оператор группировки «ДНР» «Феникс» временно отменил повышение платы за пользование тарифами «Народный» и «Народный интернет» с 1 октября. В сообщении на сайте оператора говорится, что сроки подорожания перенесены «по техническим причинам».



«О дате вступления в силу новых условий пользования тарифами будет сообщено дополнительно, до момента оповещения они остаются прежними», – сообщил «Феникс».



Пока тарифы «Народный» и «Народный интернет» являются самыми дешевыми в линейке «Феникса».



«Феникс» был запущен «ДНР» в 2015 году. Работает на захваченных мощностях украинских операторов «Киевстар» и Lifecell.