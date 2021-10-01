Резников: Украина работает над законопроектом об амнистии в ОРДЛО

Кабинет министров Украины начал подготовку законопроекта о процедурах, который будет применяться в отношении временно оккупированных территорий. Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников, передает «Дом».



Новый документ, по словам Резникова, будет более детальный и глубокий. В нем подробно будет прописана процедура амнистии.



Также Резников отметил, что Венецианская комиссия рассмотрит законопроект о переходном правосудии 15 октября, но правительство уже начало работу над законопроектом о процедурах.



«Не дожидаясь принятия законопроекта о переходном периоде, мы уже работаем над законопроектом о процедурах. Это более детальный, более глубокий закон, в котором будет проговариваться, как подробно делать амнистию, как делать конвалидацию определенных документов. Такой правовой доктрины как конвалидация до этого в Украине не было», — заявил вице-премьер.