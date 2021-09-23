ООН: У законопроекта о переходном периоде есть недостатки

В Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) прокомментировали законопроект о переходном периоде для Донбасса и Крыма. В докладе организации говорится, что проект закона имеет «некоторые позитивные положения», но при этом в нем есть недостатки, которые отмечают правозащитники.



«Он [проект закона, - ред.] основан на определении правосудия переходного периода, которое не соответствует международным стандартам и не обеспечивает подход, ориентированный на защиту жертв», – говорится в докладе ММПЧУ.

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4 августа 2021 года Кабмин на очередном заседании одобрил законопроект «Об основах государственной политики переходного периода». Документ был зарегистрирован в Верховной Раде 10 августа.