КПВВ на Донбассе должны были открыть еще 18 месяцев назад — ЕС в ОБСЕ

ЕС призвал Россию обеспечить возобновление работы всех существующих контрольных пунктов въезда-выезда на линии столкновения на востоке Украины, а также дополнительных КПВВ в Счастье и Золотом, как это было договорено на саммите «Нормандской четверки». Об этом говорится в заявлении ЕС по поводу агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, оглашенном на заседании Постоянного совета ОБСЕ, передает «Укринформ».



«Мы сожалеем, что, несмотря на согласованные заключения саммита "Нормандской четверки" почти 18 месяцев назад, КПВВ "Золотое" и "Счастье" все еще остаются закрытыми со стороны, не контролируемой правительством. Мы призываем Россию использовать свое большое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, чтобы обеспечить открытие этих двух КПВВ, а также возобновление работы всех других закрытых КПВВ», — говорится в заявлении.



Призывая к работе в направлении улучшения гуманитарной ситуации и восстановления межлюдских контактов и связей, в ЕС также приветствовали предпринятые Украиной шаги для открытия этих КПВВ и услуг на этих пунктах пропуска для жителей неподконтрольных территорий.



«Закрытые контрольно-пропускные пункты остаются ключевым вопросом для мирного населения. Большинство людей, которые хотят пересечь линию столкновения — это женщины, и многие едут, чтобы получить пенсии», — добавили в ЕС.