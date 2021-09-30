Гармаш: Боевики придумали новую причину, чтобы не открывать КПВВ и сорвать Нормандский саммит

Группировки «Л-ДНР» нашли новую причину для того, чтобы не открывать КПВВ, и теперь требуют часть подконтрольной Украине территории. Об этом сообщил участник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш в эфире «UKRLIFE.TV».



Он рассказал, что на заседании ТКГ 29 сентября представители «Л-ДНР» наконец-то подтвердили получение гарантий безопасности с украинской стороны. Но теперь они заявили, что не согласны с так называемой нулевой линией, то есть с точкой «нуля», где начинается их контроль над «серой зоной» и зона контроля Украины.



«Эта линия не менялась, но они сказали, что "в документах описка, поэтому отдайте нам 350 метров своей территории, и тогда мы откроем". Понятно, что никто ничего не откроет, но это повод для них опять же обвинить Украину в том, что они не выполняют решение последнего Нормандского саммита в Париже в 2019 году», — сказал Гармаш.



Он напомнил, что решение «нормандской четверки» в Париже подписывали не представители ОРДЛО, а президент России Владимир Путин.



Второй мотив, отметил Гармаш, в том, что боевики хотят сорвать очередной Нормандский саммит, который сейчас готовится.



«Он готовится по инициативе наших западных партнеров, в первую очередь. Мне так кажется, что госпожа Меркель хочет уйти, поставив какую-то точку в процессе, который она инициировала в свое время и поддерживала все эти годы. Поэтому именно западные партнеры сейчас педалируют этот вопрос. Нам это выгодно, мы абсолютно с этим согласны, нам нужно проведение саммита, но России это по-прежнему невыгодно, поэтому она ищет любые возможности сорвать проведение встречи "нормандской четверки". А если не сорвать, то обвинить Украину в невыполнении решений прежнего саммита», — заключил Сергей Гармаш.

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