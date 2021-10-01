ID-карта, справки, жилье: В 2022 году запустят комплекс цифровых услуг для переселенцев

До конца 2022 года в Украине переведут в цифровой формат все государственные услуги, которые востребованы внутренне перемещенными лицами (ВПЛ). Об этом заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Снавер Сейтхалилев, сообщает пресс-служба ведомства.



«Количество услуг, связанных сугубо с ВПЛ, довольно ограничено и мы планируем перевести все эти услуги в цифровой формат уже к концу следующего года», — сказал он во время форума «Внутреннее перемещение в Украине: разработка длительных решений».



Замминистра отметил, что в правительстве изучили все жизненные кейсы за последние 7 лет, с которыми сталкиваются внутренне перемещенные лица, когда получают государственные услуги. Поэтому государство сможет им заранее предлагать цифровые услуги сразу в комплексе.



Сейтхалилев привел пример, что граждане смогут одновременно в электронном виде заказать и получить ID-карту, справку ВПЛ, регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов и другие сервисы.



«Также у граждан, приезжающих с временно оккупированных территорий, будет возможность изменить адрес избирателя, записать ребенка в детский сад, уведомить органы местного самоуправления о необходимости в социальном жилье, зарегистрироваться в службе занятости и записаться на прием к врачу для подписания декларации», — перечислил замглавы Минреинтеграции.



Кроме того, Сейтхалилев рассказал, что в 2022 году планируется организация работы специального контакт-центра для консультирования ВПЛ и жителей временно оккупированных территорий в телефонном режиме, социальных сетях и с помощью чат-ботов, которые обеспечат круглосуточное оказание квалифицированной помощи по разным вопросам.