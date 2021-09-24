Удаленная идентификация будет доступна не всем пенсионерам из ОРДЛО: Подробности

Удаленную идентификацию смогут пройти только те пенсионеры из числа внутренне перемещенных лиц и жителей неподконтрольных территорий, которые имеют паспорт в виде ID-карты или биометрический загранпаспорт. Об этом сообщает общественная организация «Донбасс SOS».



Правозащитники проанализировали текст постановления Кабинета министров Украины от 22 сентября 2021 № 999, которым вводится возможность удаленной идентификации для пенсионеров-ВПЛ без необходимости личного визита в отделения Ощадбанка. Постановление вступит в действие после опубликования в «Урядовому кур’єрі».



Юристы подчеркивают, что согласно постановлению, на период карантина и 30 дней после его завершения физическая идентификация пенсионеров не требуется.



В документе указано, что к физической идентификации приравнивается авторизация в личном электронном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи «Дія.Підпис» («Дія ID»), созданной в мобильном приложении «Дія».



Особенность состоит в том, что получить «Дія.Підпис» можно, если у вас есть ID-карта или биометрический загранпаспорт в приложении «Дія».



Соответственно, удаленную идентификацию сможет пройти пенсионер, у которого есть ID-карта или биометрический загранпаспорт.



Как получить «Дія.Підпис» для прохождения удаленной идентификации:

Авторизуйтесь в приложении «Дія». Перейдите в «Меню» - «Дія.Підпис». Нажмите «Створити». Подтвердите личность через проверку по фото, NFC или BankID. Придумайте 5-значный код для «Дія.Підпис».

Подробности здесь.

Далее с помощью полученной подписи нужно авторизироваться в личном кабинете на портале электронных услуг Пенсионного Фонда Украины (https://portal.pfu.gov.ua/), что приравнивается к физической идентификации.