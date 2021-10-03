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Святогорск рассматривают как место для строительства аэропорта

03 октября 2021, 11:29

Святогорск рассматривают как место для строительства аэропорта

Для восстановления авиасообщения на Донбассе построят два новых аэропорта, на следующей неделе утвердят окончательно — в районе каких городов. Об этом сегодня, 2 октября, в ходе выездного совещания парламентской фракции «Слуга народа» в Трускавце сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, передает «Дом».

Он напомнил, что до 2014 года на востоке Украины действовало 3 аэропорта — в Донецке, Мариуполе и Луганске.

Сейчас один аэропорт планируют построить между Мариуполем и Бердянском.

«Это примерно 30 км от Мариуполя и 20 км до Бердянска. Мы сейчас точку согласовываем с Генштабом ВСУ, последнее совещание у нас было на этой неделе», — уточнил Кубраков.

Второй аэропорт будет в районе городов Краматорск и Славянск — возможно даже в Святогорске.

«Есть предложение — Святогорск. Может быть, там, если будет решен вопрос с религиозными общинами (со Святогорской лаврой, — ред.)», — сказал министр.

Кубраков добавил, что на следующей неделе состоится совещание, на котором окончательно определят места для строительства аэропортов.

«Если с местами определимся, то за два года мы аэропорты построим», — заверил Кубраков.

Информацию о строительстве на Донбассе двух аэропортов подтвердил президент Владимир Зеленский.

«Еще два аэропорта добавятся к нашим инфраструктурным проектам именно на Донбассе. Альтернативна временно оккупированному Донецку и Луганску. Вы знаете, что еще не может быть открыт аэропорт в Мариуполе: из-за вопросов безопасности военные не дают разрешение», — сказал он на пресс-конференции в Трускавце Львовской области 3 октября.

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