Мэр Мариуполя рассказал, когда начнется строительство аэропорта и кто в нем будет участвовать

Строительство аэропорта для Мариуполя зависит от решения Минобороны Украины по безопасному месторасположению объекта. Как только такую точку определят, стартует и сам проект. Об этом рассказал городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, передает «Громадське радіо».



«По проекту аэропорта между Мариуполем и Бердянском важно определить расположение, которое позволит обеспечить безопасность полетов. С этим вопросом мы обращаемся к Минобороны. Как только определят точку, откуда можно летать, тогда и начнется строительство нового аэропорта», — пояснил Бойченко.



По его словам, строительство аэропорта, кроме государственного бюджета, будет частично финансироваться и за счет большого бизнеса, в частности компании Рината Ахметова «Метинвест».



Мэр Мариуполя уверен, что аэропорт будет пользоваться спросом.



«Мариуполь — это 541 тысяча населения, а также вокруг нас около миллиона человек живет, поэтому поток, конечно, будет. И поток будет не только для Мариуполя, но и для Бердянска, то есть для всего Приазовья. Если обобщить, то это 1,5 миллиона жителей», — отметил Бойченко.

В начале сентября министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков оптимальной точкой для строительства нового авиахаба в Приазовье назвал место между Мариуполем и Бердянском. Строительство нового аэропорта, по предварительным оценкам, может занять до двух лет.



Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко заявил, что строительство аэропорта планируют проводить на севере Донецкой области, под Краматорском. Глава ОГА считает, что в Донецкой области, которая развивается, должен быть не один аэропорт.