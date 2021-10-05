Контрабанда и недра: Данилов анонсировал следующее заседание СНБО

Следующее заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) состоится 8 или 15 октября в зависимости от решения президента Украины. Об этом заявил секретарь ведомства Алексей Данилов, передает «Интерфакс-Украина».



«Ближайшее заседание Совета национальной безопасности и обороны должно состояться или в эту пятницу (8 октября — Ред.), или в следующую пятницу (15 октября — Ред.). Это зависит от того, какое решение примет президент нашей страны", — заявил Данилов журналистам в Ситуационном центре в Офисе президента во вторник.



Он рассказал, что на заседании будет рассматриваться вопрос о состоянии дел с контрабандистами в Украине.



«Каждый ответственный государственный орган должен будет отчитаться по каждому лицу, на которое наложены санкции за контрабанду», — сказал Данилов.



По его словам, вторым на повестке дня будет вопрос об использовании недр.



«Мы уже почти закончили ситуацию, связанную с публичным [освещением] со всеми недрами. Она будет в открытом доступе, и вы все это увидите после заседания СНБО», — рассказал секретарь СНБО.



Он добавил, что «там будут также те лицензии, которые, к слову, сегодня у многих компаний, как выяснилось, считаются на офшорах».



Данилов также анонсировал появление в ближайшие дни ряда указов относительно решений СНБО, связанных с так называемыми ворами в законе и с криминалитетом.