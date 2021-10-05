Ситуация с коронавирусом на оккупированной территории Донбасса и в Крыму «очень напряженная», так как оставшиеся там врачи не могут справиться с ростом заболеваемости. Об этом журналистам заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.



«Ситуация там очень напряженная. С учетом того, что много медицинских работников покинули ту территорию. Те, что остались, не успевают справляться с тем уровнем заболеваемости, который там наблюдается», — приводит слова Данилова телеканал «Дом».



Он отметил, что СНБО ведет мониторинг ситуации с ковидом в оккупиации. Кроме того, по словам Данилова, украинская сторона получает информацию от своих источников и от разведки.



По словам секретаря СНБО, Украина готова направить гуманитарную помощь на неподконтрольный Донбасс, однако непонятно, с кем решать этот вопрос, так как самостоятельных фигур в ОРДЛО нет.



В качестве альтернативы украинские власти сотрудничают с Международным комитетом Красного Креста, который доставляет помощь в Донецк и Луганск.