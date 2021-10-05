В «ЛНР» появился «омбудсмен». Ее разыскивает СБУ

В структуре группировки «ЛНР» появилась должность «уполномоченного по правам человека». Ею стала Виктория Сердюкова.



Ее кандидатуру поддержал «Народный совет ЛНР»: «за» проголосовали 38 «депутатов» из 41 присутствовавшего, передает «ЛИЦ».



До этого Сердюкова была «заместителем начальника отдела по надзору за соблюдением законов воинскими подразделениями и органами государственной безопасности управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генеральной прокуратуры ЛНР».



Сама она подчеркнула, что имеет 20-летний стаж профессиональной деятельности в государственных органах, которая была связана с правоохранительной системой.



При этом Сердюкову разыскивает Служба безопасности Украины за участие в террористической организации (часть 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса).



В мае этого года «Народный совет» принял так называемый закон «Об уполномоченном по правам человека в ЛНР». Согласно бумаге, «омбудсмен» «должен способствовать восстановлению нарушенных прав человека; совершенствованию законодательства ЛНР о правах человека и приведению его в соответствие с общепризнанными принципами и нормами международного права; развитию международного сотрудничества в области прав человека; правовому просвещению по вопросам прав и свобод человека, форм и методов их защиты».



При этом в «ДНР» должность «омбудсмена» уже давно есть — ее занимает Дарья Морозова. Она известно своим участием в обмене пленными. В «ЛНР» вопросами обмена занимается Ольга Кобцева, возглавляющая соответствующую «рабочую группу».