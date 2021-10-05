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Кириленко рассказал о тарифах в этот отопительный сезон на Донетчине

05 октября 2021, 14:16

Кириленко рассказал о тарифах в этот отопительный сезон на Донетчине

В Донецкой области — почти 100%-я готовность к отопительному сезону, из 11 245 котельных готовы к работе 11 240. Об этом рассказал глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко, передает телеканал «Дом».

По его словам, тарифы меняться не будут, они установлены так, как это было задекларировано Кабинетом министров Украины.

«Это 7420 грн за 1000 куб. м для бытового потребителя. Проблема остается у нас с соцсферой, с бизнесом, с потреблением. Там есть определенный алгоритм», — отметил Кириленко. 

Он пояснил, что некоторые проблемы могут возникнуть, если будет превышен установленный объем использования газа. 

«7420 грн будет тариф для предприятий-производителей по установленному объему. То есть это первый пул реализации этого отопительного сезона 2021-2022. То есть идет установление объема газа. Он рассчитывается по среднему потреблению газа в последние три года, в зависимости от температурного режима, и этот объем газа установленный, и цена будет считаться 7420 грн за 1000 куб. м. В последующем, если будет этот объем увеличиваться, — а он может увеличиться, мы не знаем, какой будет зима, насколько будет низкий температурный режим — будет действовать рынок газа», — пояснил глава ОГА. 

Кириленко напомнил, что сейчас цены на газ продолжают стремительно расти и достигают цены около 1000 евро за куб. м. 

«Министерством развития громад и территорий предложен алгоритм, как это может действовать. При ликвидации предоплаты, при возможности того, что государство берет на себя обязательство расчета тарифа таким образом, что поставка, транспортировка и распределение газа будет за счет государства. Это все составляющие газовой цены. А в дальнейшем сама цена на газ ложится на плечи, извините, органов местного самоуправления или, если это областная собственность, на облгосадминистрацию. Этот вопрос лично на контроле у главы государства, у премьер-министра, и у профильных министров. Непосредственно с Алексеем Чернышовым (министр развития громад и территорий — Ред.) эти вопросы уже обсуждались, и будут решаться», — добавил глава ДонОГА.

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