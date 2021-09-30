Шмыгаль представил план правительства по стабилизации тарифов на услуги ЖКХ

Кабмин разработал план из пяти шагов для стабилизации тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Конгресса местных и региональных властей.
«Ситуация с возможным ростом тарифов на коммунальные услуги является чрезвычайно чувствительным вопросом для нашего общества. Поэтому по инициативе президента правительство разработало план из пяти шагов, которые позволят стабилизировать тарифный вопрос и спокойно пройти отопительный сезон в этом году», — отметил Шмыгаль.
Он рассказал, что план включает следующие позиции:
Правительство, НАК «Нафтогаз Украины» и местные власти договорились о подписании меморандума, согласно которому в этом отопительном сезоне не будут повышаться тарифы на тепло и горячую воду для населения.