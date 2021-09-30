Шмыгаль представил план правительства по стабилизации тарифов на услуги ЖКХ

Кабмин разработал план из пяти шагов для стабилизации тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Конгресса местных и региональных властей.



«Ситуация с возможным ростом тарифов на коммунальные услуги является чрезвычайно чувствительным вопросом для нашего общества. Поэтому по инициативе президента правительство разработало план из пяти шагов, которые позволят стабилизировать тарифный вопрос и спокойно пройти отопительный сезон в этом году», — отметил Шмыгаль.



Он рассказал, что план включает следующие позиции:

Правительство зафиксировало цену на газ. Благодаря годовым продуктам, для большинства украинцев цена составит не более 8 гривен за кубометр. В госбюджет будут внесены изменения для увеличения программы субсидий на 12 млрд гривен до конца года. С 1 октября для 80% украинских семей цена на электроэнергию будет снижена до 1,44 гривны за кВт/час, для остальных — останется неизменной. Для стабильного прохождения зимы накоплено почти 19 млрд кубометров газа в подземных газовых хранилищах. Меморандум с местной властью о том, что тарифы на отопление не будут повышены в этом отопительном сезоне по сравнению с прошлым годом.

Правительство, НАК «Нафтогаз Украины» и местные власти договорились о подписании меморандума, согласно которому в этом отопительном сезоне не будут повышаться тарифы на тепло и горячую воду для населения.