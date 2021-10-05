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СБУ задержала 9 боевиков «Л-ДНР» и выявила полсотни схронов со взрывчаткой на Донбассе

05 октября 2021, 15:20

СБУ задержала 9 боевиков «Л-ДНР» и выявила полсотни схронов со взрывчаткой на Донбассе

Служба безопасности Украины с начала года задержала на Донбассе 9 боевиков группировок «Л-ДНР». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, задержанные участники незаконных вооруженных формирований имели отношение к обстрелам позиций украинских военных.

Кроме того, сотрудники СБУ установили местонахождение 53 схронов, из которых изъято сотни килограммов взрывчатки.

«По оперативным данным, тайники обустроили участники группировок боевиков для совершения диверсий на территории региона», — говорится в сообщении.

Также СБУ разоблачила 190 интернет-агентов, действовавших в интересах российских спецслужб. Интернет-агитаторы призывали к захвату государственной власти и нарушению территориальной целостности Украины.

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