Боевик «ЛНР» сдался украинским военным. СБУ показала видео допроса

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военнослужащими Вооруженных Сил задержали на линии соприкосновения боевика группировки «ЛНР». Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



Отмечается, что вооруженный автоматом Калашникова и в бронежилете человек вышел на позиции украинских военных вблизи Попасной Луганской области.



Сотрудники СБУ установили, что боевик является бывшим жителем Попасной. В 2014 году он уехал на неподконтрольную территорию вместе с отцом, который был активным участником незаконных вооруженных формирований.



После достижения совершеннолетия в 2016 году молодой человек заключил контракт с «Шестым отдельным мотострелковым казачьеим полком имени атамана Платова народной милиции ЛНР».



Он проходил «службу» на разных должностях и участвовал в вооруженном сопротивлении подразделениям сил АТО/ООС.

Задержанный дал показания следователям СБУ. Как сообщает спецслужба, «он разочаровался в идеях террористической организации и решил вернуться в родной город». Другого варианта, как убежать во время дежурства у него не было.



Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления по части 2 статьи 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины.



Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие.



Также СБУ опубликовало видео допроса задержанного.