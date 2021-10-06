«ДНР» сообщила о 664 заболевших и 86 смертях от ковида за сутки

В отдельных районах Донецкой области за минувшие сутки, 5 октября, выявили 664 новых случая коронавируса. Кроме того, 289 человек выздоровели, а 86 человек умерли.



Об этом сообщает «Минздрав» группировки «ДНР».



За все время пандемии там подтвердили 69 890 случаев заболевания COVID-19. Из них 54 731 пациента выздоровели, а 5 149 человек умерли. Продолжают болеть 10 010 пациентов.



Кроме того, за сутки выявлено 400 случаев пневмоний. Из них госпитализировали 151 пациента. Всего на лечении находится 3 774 пациента с пневмониями, из них 1 401 на кислородной поддержке (+116 за сутки).



У властей Украины нет официальной информации о заболеваемости ковидом на неподконтрольных территориях.