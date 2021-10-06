Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«ДНР» сообщила о 664 заболевших и 86 смертях от ковида за сутки

06 октября 2021, 12:27

«ДНР» сообщила о 664 заболевших и 86 смертях от ковида за сутки

В отдельных районах Донецкой области за минувшие сутки, 5 октября, выявили 664 новых случая коронавируса. Кроме того, 289 человек выздоровели, а 86 человек умерли.

Об этом сообщает «Минздрав» группировки «ДНР».

За все время пандемии там подтвердили 69 890 случаев заболевания COVID-19. Из них 54 731 пациента выздоровели, а 5 149 человек умерли. Продолжают болеть 10 010 пациентов.

Кроме того, за сутки выявлено 400 случаев пневмоний. Из них госпитализировали 151 пациента. Всего на лечении находится 3 774 пациента с пневмониями, из них 1 401 на кислородной поддержке (+116 за сутки).

У властей Украины нет официальной информации о заболеваемости ковидом на неподконтрольных территориях.

Читайте также:

Вспышка ковида в Донецке — смертельный осадок российских выборов

Еще по теме

Прочее
ДНР коронавирус

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:39
Спасатели нашли тело горняка, который пропал при пожаре на шахте в Донецке
12:27
«ДНР» сообщила о 664 заболевших и 86 смертях от ковида за сутки
10:05
«ЛНР»: 272 заболевших и 31 умерший от ковида за сутки
22:13
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 5 октября
20:55
«ЛНР» назвала дату начала отопительного сезона
18:35
Не только шахтеры: Рестораторы Донецка жалуются на отток персонала в Россию
17:44
«ЛНР» открыла «уголовное дело» против Саакашвили
14:00
В «ЛНР» появился «омбудсмен». Ее разыскивает СБУ
12:28
«ДНР»: От коронавируса умерли еще 33 человека
10:08
Московский суд отказался выпустить экс-главу «Миндоха ДНР» из СИЗО
09:05
«ЛНР» зафиксировала еще 27 смертей от ковида
22:40
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 4 октября
21:52
Бывший «премьер ДНР» Бородай вошел в новый созыв Госдумы России
17:01
«ДНР» признала, что картофель в Донецке подорожал необоснованно
15:06
В Донецке еще одно отделение поликлиники перепрофилировали в ковидное
все новости
13:18
Несколько областей Украины на грани попадания в «красную зону» карантина
13:14
В Луганской области — 576 заболевших COVID-19 за сутки, 18 человек умерли
12:39
Спасатели нашли тело горняка, который пропал при пожаре на шахте в Донецке
12:27
«ДНР» сообщила о 664 заболевших и 86 смертях от ковида за сутки
11:21
Рада назначила досрочные выборы мэра Часов Яра
11:06
Нормандский формат: Стороны два месяца не могут согласовать итоговый документ возможного саммита
10:05
«ЛНР»: 272 заболевших и 31 умерший от ковида за сутки
09:12
СМИ узнало повестку встречи Зеленского и Путина, которую предложил Кремль
08:50
В Донецкой области от ковида умерли еще 30 человек
08:39
Ситуация на фронте: 6 обстрелов, ранен украинский военный
08:14
Почти 13 тысяч случаев коронавируса зафиксировали в Украине за сутки
23:02
Зеленский ветировал закон о легализации криптовалюты
22:13
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 5 октября
21:34
Кулеба на встрече с генсеком ОБСЕ: РФ избавилась от наблюдателей на границе, чтобы нарастить поставки боевикам
20:55
«ЛНР» назвала дату начала отопительного сезона
все новости
ВИДЕО
«Беженцев ДНР» обидели в сериале, разрушение границы с «ЛНР» и призыв. Дайджест НД ►
03 октября, 21:49
Ковид накрыл Донецк, цены на газ в Мариуполе и Краматорске. Донбасс сегодня ►
02 октября, 21:30
Как работают бесплатные автобусы в прифронтовых селах Луганской области
02 октября, 16:15

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция