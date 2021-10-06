Вспышка ковида в Донецке — смертельный осадок российских выборов

В ОРДЛО резко ухудшилась ситуация с коронавирусом. Фото: «ДАН»

Подконтрольный группировке «ДНР» Донецк накрыла волна коронавируса. Местные жители публикуют в соцсетях видео, на которых десятки машин «скорых» с пациентами, ожидающими своей очереди на прием в больницу. Эти кадры не покажут пропагандистские СМИ «Л-ДНР», потому, что на них запечатлена реальная ситуация с коронавирусом в ОРДЛО. Что на самом деле происходит сейчас в Донецке — разбирались журналисты «Новостей Донбасса».



Выборы-выборы



Буквально пару недель назад сепаратистские телеканалы один за одним выпускали сюжеты о многочисленных поездках жителей ОРДЛО в Россию на выборы. На кадрах — десятки людей в вагонах и автобусах без защитных масок и соблюдения дистанции.

И это не считая агитационных мероприятий, которые проводили самопровозглашенные власти накануне. Их участники также правилами безопасности во время пандемии пренебрегали. Но спектакль под названием «выборы в "Л-ДНР"» закончился, а последствия, по всей видимости, как раз только подоспели. За считанные недели ситуация с заболеваемостью ковидом резко ухудшилась.



Основатель «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский напрямую связывает такой резкий рост заболеваемости с российской предвыборной кампанией.



«Это было огромное количество оффлайн массовых мероприятий. Один форум, второй, третий — это были постоянные контакты. 150 тысяч, как они говорят, проголосовало людей, — даже половиним, даже еще меньше — ну, 50 тысяч оффлайн прошло, это колоссально», — подчеркивает правозащитник.

Ожидающие поездку на голосование в Россию. Скриншот из сюжета телеканала «Юнион»

Ни врачей, ни тестов



По данным «ДНР», в день заболевает порядка 800 жителей неподконтрольных Украине городов Донецкой области. На территории под контролем так называемой «ЛНР» — порядка 300 случаев заражений за сутки.



Ситуация с ежедневной заболеваемостью на подконтрольной Киеву части Донбасса в последнее время также ухудшается. В среднем 800 заболевших в Донецкой и порядка 400 человек в Луганской области. Но дефицита с местами в больницах и кислородом подконтрольный Донбасс пока не испытывает, заполнено только 50% коек.



В ОРДЛО при этом сотням людей ставят еще и сомнительные диагнозы — «пневмония». Соответствует ли это действительности — непонятно. Глава «ДНР» Денис Пушилин собрал на показательное совещание местных медиков, где заявил, что «по факту еще больше вопросов».



Но о реальной ситуации с заболеваемостью в ОРДЛО сепаратистские администрации не говорят. По информации от источников украинских правозащитников, койки ковидных больниц в ОРДЛО заполнены уже на 100%, а лечить людей нечем и некому.



«Врачи тупо уезжают, а медперсонал у них в неполном объеме. Там комплектация сейчас 55-65%. Есть города маленькие, где вообще нет врачей. Вот город Углегорск Донецкой области, он небольшой, но там есть поселки-спутники, там практически вообще нет врачей. Вторая причина — это то, что нет тестов на ковид, я не знаю, как они считают больных», — говорит Лисянский.



Что происходит в больницах



У украинского правительства точной информации о ситуации с эпидемией в ОРДЛО нет. Группировка «ДНР» сообщает, что под больницы для зараженных коронавирусом в Донецке уже перепрофилируют часть роддомов, а всего в ОРДО 3700 коек, из них только 925 — кислородные. При том, что сегодня там более тысячи человек нуждается в кислородной поддержке. Вакцину из России для «Л-ДНР» привозили только под выборы, сегодня ее в Донецке и Луганске уже не осталось.



«Даже "Спутник лайт", который не сертифицирован, его тоже нет. Людям диагноз ковид не устанавливают — пневмония, иди домой и лечись. Смертность людей очень высокая. В местах лишения свободы огромный уже морг заключенных, умерших от пневмонии», — описывает происходящее Лисянский.



Люди в отчаянии пытаются добиться огласки реальной ситуации с пандемией хотя бы через социальные сети. В одном из телеграм-каналов множество публикаций посвящены коронакризису в городах под контролем боевиков.



В частности, люди пишут о макеевской больнице: «В первый раз просидела в очереди до 17:00, людей было очень много, второй раз пришла раньше, но все то же самое. Насчитала около 80 человек в коридоре и еще многие стоят на улице или бегают на рентген, а потом возвращаются. Некоторые люди приходят совсем больные, ноги не держат, их без очереди пропускают. Таких я лично видела несколько. В общем, больных очень много, занимать приходится буквально в 6 утра, чтобы успеть на прием».



В больнице Макеевки. Фото: Dontel / Telegram

«Люди сами виноваты»



В ОРДЛО ужесточен «режим повышенной готовности», а самопровозглашенные власти заявляют, что это люди и их «халатное отношение» сами виноваты. Которых, к слову, сами «Л-ДНР» месяцами лишали достоверной информации о статистике и динамике распространения вируса в их городах, преуменьшая масштабы пандемии в пользу российских предвыборных мероприятий.



Последние поставки гуманитарной помощи в этом году, включая кислородные концентраторы, тесты, маски, ИВЛ, отправляли в разные месяцы Красный Крест и Швейцария, но как ими распорядились оккупационные администрации — неизвестно.



