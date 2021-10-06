В колониях ОРДЛО с заключенных требуют плату и не лечат больных COVID-19 — Денисова

В местах лишения свободы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей с заключенных требуют плату, а больных коронавирусом лишают медицинской помощи. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.



«Согласно полученной информации, руководство Макеевской колонии №32 и Снежнянской исправительной колонии №127 систематически запугивает и требует деньги у заключенных с целью неправомерного обогащения. На каждого устанавливается определенная сумма денежных средств, которую необходимо ежемесячно отдавать. Заключенных, которые отказываются платить администрации учреждения, переводят в другой барак, не приспособленный для проживания — там частично нет дверей, окон, отсутствует централизованное отопление, водоснабжение и канализация», — написала Денисова.



По ее словам, в осенне-зимний период заключенные остаются практически «на улице» при том, что их здоровье подорвано пытками и голодом. Они имеют тяжелые хронические заболевания: диабет, болезни сердца и нервной системы.



Омбудсвумен отметила, что ситуация с распространением COVID-19 в колониях крайне критическая.



«Многие из заключенных имеют все признаки заболевания: высокую температуру тела, сильный кашель, потерю вкуса и обоняния, у некоторых выраженные диспепсические расстройства. Однако медицинская помощь им не предоставляется, а переданные родственниками лекарственные препараты не доходят из-за хищения администрацией. В течение дня больным заложникам запрещено прилечь на кровать, ведь за это они получат наказание карцером за нарушение режима», — описала ситуацию Людмила Денисова.



Она подчеркивает, что указанные факты являются прямым нарушением норм Конвенции о защите прав человека и основных свобод и минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных ООН.



Омбудсвумен сообщила, что обратилась в Мониторинговую миссию ООН по правам человека и делегацию Международного комитета Красного Креста в Украине с просьбой провести мониторинговые визиты в указанные учреждения.



Также Денисова попросила представителя ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер отреагировать на нарушения прав украинских граждан.