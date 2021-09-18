Денисова призвала международные организации помочь в борьбе с COVID-19 на неподконтрольном Донбассе

Во временно неподконтрольных украинской власти районах Донецкой области сложилась критическая ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



«Получила информацию о росте уровня заболеваемости COVID-19 на временно оккупированной территории Донецкой области. Почти 100% наполненность местных больниц повышает нагрузку на медиков, тем самым усложняя непростые условия, в которых они работают последние полтора года. Ежедневно фиксируют около 500-700 новых случаев», — написала она на своей Facebook-странице.



Денисова отметила, что большинство госпитализированных пациентов в ОРДО не были привиты от COVID-19, при этом группировка «ДНР» использует только российскую вакцину, одобрение которой Всемирная организация здравоохранения приостановила.



«Обращаюсь к международным гуманитарным организациям, которые имеют доступ к временно оккупированным районам Донецкой и Луганской областей, сосредоточить внимание на ситуации, а также способствовать максимальному обеспечению местных жителей тестами на определение COVID-19, вакцинами, одобренными ВОЗ, а также медицинскими препаратами и средствами личной защиты», — заявила омбудсвумен.



Она также призвала жителей ОРДЛО при возможности вакцинироваться на подконтрольной правительству Украины территории.