В Славянске подорожает проезд в маршрутках

В Славянске планируют поднять стоимость проезда в автобусах. Перевозчики предлагают повысить цену до 10 гривен, передает «С плюс».



Вопрос о тарифах на проезд обсуждали сегодня на общественных слушаниях при участии городской власти, представителей перевозчиков и общественности.



Представители транспортных предприятий рассказали, что из-за повышения цены на топливо пришлось сократить некоторые маршруты. В основном это коснулось жителей отдаленных микрорайонов Славянска. Всего было сокращено порядка 50% рейсов.



В своих предложениях о повышении стоимости проезда перевозчики опираются на расчеты Киевского государственного автотранспортного института. Они говорят, что даже при стоимости топлива 16 гривен, проезд должен стоить 10 гривен. Такую цену и собираются установить в городе.



Как отметил глава Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях, стоимость проезда в троллейбусах пока не изменится, до декабря этот вопрос поднимать не планируют.



Сейчас в Славянске проезд стоит 6 грн в автобусах и 4 грн в троллейбусах.