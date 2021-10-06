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В Славянске подорожает проезд в маршрутках

06 октября 2021, 18:38

В Славянске подорожает проезд в маршрутках

В Славянске планируют поднять стоимость проезда в автобусах. Перевозчики предлагают повысить цену до 10 гривен, передает «С плюс».

Вопрос о тарифах на проезд обсуждали сегодня на общественных слушаниях при участии городской власти, представителей перевозчиков и общественности.

Представители транспортных предприятий рассказали, что из-за повышения цены на топливо пришлось сократить некоторые маршруты. В основном это коснулось жителей отдаленных микрорайонов Славянска. Всего было сокращено порядка 50% рейсов.

В своих предложениях о повышении стоимости проезда перевозчики опираются на расчеты Киевского государственного автотранспортного института. Они говорят, что даже при стоимости топлива 16 гривен, проезд должен стоить 10 гривен. Такую цену и собираются установить в городе.

Как отметил глава Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях, стоимость проезда в троллейбусах пока не изменится, до декабря этот вопрос поднимать не планируют.

Сейчас в Славянске проезд стоит 6 грн в автобусах и 4 грн в троллейбусах.

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