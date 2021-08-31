За полцены: В Мариуполе для школьников и студентов ввели льготный проезд

В Мариуполе с 1 сентября начинает действовать 50% скидка на проезд в маршрутных такси для школьников и студентов дневной формы обучения. Льгота будет действовать только по будним дням, сообщает пресс-служба горсовета.



Учащиеся смогут ездить за полцены в будни с 07:00 до 16:00.



Как уточнили в департаменте транспорта и связи, скидка предоставляется при предъявлении ученического или студенческого билета. При этом в выходные дни, на период каникул, а также в случае дистанционного обучения льгота действовать не будет.



При этом в горсовете напомнили, что для экономии на проезде в муниципальном транспорте мариупольцы могут купить проездной билет на месяц. Его стоимость для школьников и студентов составляет 225 грн. (вместо 450 грн. полной стоимости проездного билета).

В Мариуполе с 1 августа повысили стоимость проезда в транспорте. Цена одной поездки на муниципальном и частном автобусе и троллейбусе составляет 10 грн, в трамвае – 9 грн.