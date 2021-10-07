Сутки на Донбассе: Боевики 6 раз открывали огонь

За минувшие сутки штаб операции Объединенных сил зафиксировал 6 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Потерь среди украинских военных нет.



Украинские позиции обстреляли вблизи поселков Нью-Йорк, Крымское, Новолуганское, Пивденное. Боевики открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



«На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь и вынудили его прекратить огневую активность», — говорится в сообщении штаба.



По состоянию на 7:00 утра 7 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.



Группировка «ДНР» заявила о двух обстрелах в районе горловского поселка шахты им. Гагарина и поселка Ленинское.



В «ЛНР» сообщили, что позиции формирования попали под обстрел в районе Первомайска, Желобка и Фрунзе.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 6 октября 2021-го зафиксировала не менее 62 647 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

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