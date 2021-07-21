Боевики дважды обстреляли украинских военных на Донбассе

С начала текущих суток зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.



Позиции украинских военных НВФ обстреляли в районе Авдеевки и поселка Пески. Боевики применяли минометы 82-го калибра, противотанковые ракетные комплексы, ручные противотанковые и подствольные гранатометы, а также стрелковое оружие.



В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один украинский военный получил осколочные ранения. Он госпитализирован, состояние раненого – удовлетворительное.



О фактах нарушений со стороны НВФ украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.