На Донетчине за сутки выявили 985 заболевших ковидом, еще 13 человек умерли

За минувшие сутки, 6 октября, в Донецкой области выявили 985 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



Кроме того, 518 ранее заболевших выздоровели, а 13 человек умерли от осложнений болезни.



С начала пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины COVID-19 диагностировали у 105 749 жителей. Из них 94 266 человек выздоровели, а 2 715 человек умерли.

За среду, 6 октября, в Украине выявили 15 125 новых случаев заражения коронавирусом, что на 2 463 случая больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 4 380 пациентов, а 314 человек умерли.