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Главе Укрэксимбанка вручили подозрение из-за нападения на журналистов

07 октября 2021, 10:37

Главе Укрэксимбанка вручили подозрение из-за нападения на журналистов

Глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер получил подозрение в связи с нападением на журналистов программы «Схемы». Об этом сам Мецгер сообщил на своей странице в Facebook.

Мецгера подозревают в незаконном изъятии подготовленных журналистом материалов и технических средств, которыми он пользуется в связи со своей профессиональной деятельностью (часть 1 статьи 171) и во влиянии в любой форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей, совершенного должностным лицом с использованием своего служебного положения (часть 3 статьи 171).

4 октября на съемочную группу программы расследований «Схемы» было совершено нападение во время интервью с Мецгером якобы из-за не понравившегося одного из вопросов. Как утверждает руководительница «Схем» Наталья Седлецкая, сотрудники банка отобрали две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео. По информации журналистов, все это время съемочная группа оставалась заблокированной в кабинете главы правления банка в его присутствии. Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения удалено.

Позже видео, на котором зафиксировано нападение на журналистов, было восстановлено.

Укрэксимбанк отверг обвинения в нарушении законодательства и, в свою очередь, обвинил журналистов «Схем» в провокации и попытке завладеть банковской тайной. По мнению банка, в действиях журналистов содержались признаки как противоправного завладения банковской тайной, так и нарушение Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации.

Набсовет Укрэксимбанка 6 октября отстранил главу правления Мецгера на период расследования нападения на журналистов и назначил исполняющим обязанности главы банка члена правления Сергея Ермакова.

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